いやいや、女子会は基本的に男子禁制ですよ！ここは友人たちのためにも押し負けないでほしいところ。ちなみに友人たちは、「美久の旦那さん…なんかヤバくない？」と気づいているようで…!? >>【まんが】夫に依存されています(ウーマンエキサイト編集部)