決勝で村尾三四郎（奥）に優勢勝ちし、初優勝を果たして笑顔を見せる田嶋剛希＝日本武道館体重無差別で争う柔道の全日本選手権は26日、東京・日本武道館で行われ、昨年の世界選手権90キロ級2位の田嶋剛希（パーク24）がパリ五輪同級銀メダルで世界王者の村尾三四郎（JESエレベーター）に優勢勝ちし、初優勝を果たした。男子90キロ級以下の選手による制覇は2012年の加藤博剛以来14年ぶり。3位は世界選手権100キロ級2位の新井道