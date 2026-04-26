大分県の陸上自衛隊日出生台（ひじゅうだい）演習場で西部方面戦車隊の射撃訓練中に戦車内で砲弾が破裂し、隊員４人が死傷した事故で、亡くなった３人の葬送式が２６日、戦車隊がある同県玖珠（くす）町の玖珠駐屯地で営まれた。殉職したのは、浜辺健太郎１曹（４５）（特別昇任）、高山新吾２曹（３１）（同）、金井効三２曹（３０）（同）。式は非公開で行われた。参列者によると、小泉防衛相や荒井正芳・陸上幕僚長らが献花