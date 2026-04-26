高校野球の春季神奈川大会は26日、準々決勝2試合が行われ、ベスト4が出そろった。準決勝は5月2日、横浜スタジアムで行われる。慶応は2回に4点を先制すると、4回に1点差とされたが、5回にも3点を追加して粘る立花学園を振り切った。来秋ドラフト候補の右腕・湯本琢心投手（2年）は2番手で4回途中から登板して8回途中まで好投した。慶応のベスト4は優勝した2013年春以来3年ぶり。横浜創学館は3投手の継投で相洋を4―1で下し