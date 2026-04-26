女子マラソンの日本記録に挑戦するリレーマラソン大会がきょう（26日）岡山市北区で開かれました。 【写真をみる】ユニークなコスチュームで力走するランナーたち マラソン女子日本記録「2時間18分59秒以内」を目指して！ JFE晴れの国スタジアムを中心に行われたリレーマラソンには、過去最多の118チーム約900人が参加しました。大会は天満屋が開いたもので今年で3回目です。天満屋女子陸