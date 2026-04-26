日本に茶を飲む文化を伝えたとされる現在の岡山市出身で臨済宗の開祖・栄西の功績を称える献茶式が岡山後楽園で開かれました。 【写真を見る】日本に喫茶文化をもたらした臨済宗開祖「栄西」の功績を称える献茶式岡山後楽園 日本にもたらしたとして「茶祖」 今年で81回目を迎えた献茶式です。臨済宗の開祖・栄西は現在の岡山市北区吉備津出身で中国から茶を飲む文化を日本にもたらしたとして「茶祖」としても知られています