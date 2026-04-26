アトレティコ・マドリードに所属するFWアントワーヌ・グリーズマンが、25日のアスレティック・ビルバオ戦を振り返った。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。コパ・デル・レイを逃した“リトルプリンス”は、チャンピオンズリーグ（CL）が正真正銘のラストチャンスとなるなか、アーセナルとの準決勝1stレグ前最後のラ・リーガ第33節アスレティック・ビルバオ戦にスタメン出場すると、49分には同点ゴールを決めるなど、3−2