３か月以上の時を経て、タケ・クボ（久保建英）がヘタフェ戦（０−１）でついに先発ラインナップに名を連ねた。配置されたのは、彼が最も輝く場所――右サイドのタッチライン際だ。仕掛け、対峙するマーカーを翻弄し、常に迷いを生じさせるために必要な幅を確保できる聖域。そしてそれは、サイドバックの攻撃参加を促すために、マタラッツォ監督があえて空けておこうとするレーンでもある。一見すると、スタッツがタケを支持し