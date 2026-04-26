アトレティコ・マドリードは25日、MFパブロ・バリオスのメディカルレポートを報告した。“運命の決戦”を控えるロヒブランコスにとって、大きな痛手となる。25日に行われたラ・リーガ第33節で、アトレティコ・マドリードはアスレティック・ビルバオと本拠地『メトロポリターノ』で対戦した。この試合では、今年2月に左太もも、復帰直後の3月には右太ももを負傷したパブロ・バリオスがスタメンに戻ってくると、54分にはボール奪