現地４月25日に開催されたFAカップの準決勝で、松木玖生が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンがプレミアリーグのマンチェスター・シティと聖地ウェンブリーで激突。１−２の逆転負けを喫してベスト４敗退となった。この試合に松木は78分から、負傷した左SBのウェリントンに代わって同ポジションで急遽ピッチに立つ。するとその１分後に先制点をアシストする。前線に駆け上がって敵陣ペナルティエ