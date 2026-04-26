【写真】木村拓哉のさわやかさが増すネイビー×白ロゴTコーデ 木村拓哉が自身のInstagramで、レコーディング中に撮影したと思しき写真を公開した。 ■木村拓哉「めちゃくちゃ楽しかったです！」 木村は「今日もガッツリいったりました！」と綴り、1点の写真を公開した。 この日の木村は、白いTシャツに英語がつづられたロゴTシャツ姿で登場。薄いブルーのサングラスにネックレスを合わせたカジュ