昭和を代表する家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」。その懐かしい姿を、プラ板（プラスチックの板）を用いて指先サイズで完全再現したミニチュア作品が、Xで大きな反響を呼んでいます。投稿者のゆうすけさんが「ファミコン初期型できました プラ板でつくりました カセットは何にしよっかなぁ？」というコメントと共に公開した写真には、本体の溝やコントローラーの細かい装飾に至るまで、驚くほど精巧に作り込まれた極