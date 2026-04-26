りそなグループB1 長崎ヴェルカは26日、アウェーでファイティングイーグルス名古屋と対戦し、91―69で勝利しました。 この勝利でヴェルカは西地区と東地区の２地区を合わせたリーグ26チームの中での首位が確定しました。 次節は5月2、3日、ホームで京都ハンナリーズと対戦します。