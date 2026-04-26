この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025で展示されたミゼットXは大きな話題となった ■初代のミゼットは1957年に登場し安価な価格と高い信頼性から大ヒットとなった ■1996年には初代のコンセプトを受け継いだミゼットIIが販売されている 中小企業を支えた傑作軽トラック ジャパンモビリティショー2025のダイハツブースにて、新たなシティコミューターのコンセプトモデルとして展示された「ミゼットX」。この元ネ