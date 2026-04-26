◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督が大谷翔平選手の状態について語りました。大谷選手はこの試合で3打数1安打、2四球で2得点の活躍。現在11試合でノーアーチとなりました。ロバーツ監督は、「相手のコリン・レイ投手が簡単には勝負してこないのは明らかだった」とし、大谷選手には「我慢」を求めていたと明かします。その上で「大谷がしっかり四球を選んで、次の打者につ