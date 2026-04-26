岩手県大槌町の山林火災は5日目のきょうも延焼が続いていて、避難指示の対象エリアもさらに広がりました。現場から中継です。大槌町の北隣にある山田町に来ています。大槌町内2か所で発生した山林火災は焼損面積が1373ヘクタールに拡大し、収束する見通しは立っていません。大槌町はきょう、小鎚地区の延焼に伴い、長井地区に新たに避難指示を発令しました。これで避難指示が出されているのは人口のおよそ3割にあたる1558世帯、325