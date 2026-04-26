福島県喜多方市でも山林火災が発生し、現在も消火活動が続いていて、付近の住民には避難指示が出ています。火事があったのは福島県喜多方市塩川町の山林で、警察と消防によりますと、きょう午前11時半ごろ「木の枝が燃えている」と通行人から消防に通報がありました。その後、火は燃え広がり、焼失面積はこれまでに少なくとも1平方キロメートルに及んでいて、付近の建物へも燃え移ったという情報があるということです。消防はヘリ