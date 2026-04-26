兵庫県の淡路島の津名港では、機雷を探知・除去する海上自衛隊の掃海艇「みやじま」の一般公開が行われました。 大勢の人が列を作り見学に訪れたのは、海上自衛隊の掃海艇「みやじま」です。 掃海艇「みやじま」は、機雷の探知・除去を行う船で、全長５４ｍ、重さが５１０ｔあります。 磁気に反応する機雷もあることから船体は「木」でできていて、海上に浮いている機雷を砲撃する２０ミリ機関砲や海中の機雷を撮影する