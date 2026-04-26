１００年前にドイツから兵庫県豊岡市にやってきたピアノ。このほどその修繕作業が終わり、２６日、地元のホテルで演奏会が開かれました。 豊岡市竹野町のホテルで開かれたピアノの演奏会。このピアノは１００年前に住民が「子どもたちに本物の音を届けたい」と寄付を募りドイツから購入。 その後、昭和・平成・令和にわたり小学校などで使用され、「１００歳ピアノ」として地域に愛されてきましたが、傷みがひどくなったた