◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・佐々木朗希投手が自身のボブルヘッドデーで今季初勝利。人形の出来には苦笑いを浮かべました。試合後の取材中、話題が自身のボブルヘッドデーに及ぶと表情をゆるめた佐々木投手。自らも人形をもらったと話すと、デザインには「もうちょっと良くしてほしいです」と苦笑しながら答え、報道陣の笑いを誘いました。そんな佐々木投手のボブルヘッド人形に