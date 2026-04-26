４月２７日（月）の近畿地方は、晴れ間が戻るでしょう。昼間は過ごしやすくなりそうです。 低気圧が南岸を進む影響で、明け方までは広い範囲で雨が降り、南部では激しく降る所もあるでしょう。朝まで雨の残る所がありますが、その後は天気は回復に向かいそうです。 日中は雲が少なくなって晴れ間が戻る見込みで、夜にかけて晴れる所が多いでしょう。ヒノキ花粉は少ないながら飛ぶため、敏感な方は油断せず対策をしたほうが