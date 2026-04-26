23日に始動が発表された秋元康氏が総合プロデュースするボーイズグループ「Cloudten」が26日、横浜市の三井アウトレットパーク横浜ベイサイドで、初のお披露目イベントを行った。イベントでは「さりげない未来」「君とSomeday」「ごめん愛こそ全て」の3曲を歌唱しフレッシュなパフォーマンスを披露。お見送り会も実施され、メンバーたちは初めてのファンとの交流を楽しんだ。2部構成で、それぞれ第1部は、阿部晴仁、宇治