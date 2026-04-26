新生活が始まる春、注目したのは学生街に眠るコスパ最強グルメ！1キロ超えのオムライスから、1.5キロのスタミナ丼、驚愕の2900キロカロリー超え定食まで、食べなきゃ損する「エネルギーめし」をランキング形式で調査しました！