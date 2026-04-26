■バレーボール SV.LEAGUE女子 ファイナル第2戦（26日、横浜BUNTAI）ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート2戦先勝のファイナル第2戦が行われ、初戦で王手をかけたSAGA久光スプリングスが前回女王の大阪マーヴェラスにセットカウント3ー0（25ー20、25ー23、25ー14）でストレート勝ちし、初の日本一に輝いた。前日、中田久美HC（60）が率いるSAGA久光は2セットを先取