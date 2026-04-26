プレーオフの末に優勝した米沢蓮＝MZ・GC前沢杯最終日（26日・千葉県MZ・GC＝6652ヤード、パー72）単独首位で出た26歳の米沢蓮が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算23アンダーの265で並んだ宋永漢（韓国）とのプレーオフを制した。2年ぶりとなるツアー通算3勝目を挙げ、優勝賞金4千万円を獲得した。通算20アンダーの3位は藤本佳則と今平周吾。19アンダーの5位に香妻陣一朗ら3人が並び、女子の青木瀬令奈は1アンダーの76位だ