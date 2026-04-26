かつてバレリーナを目指したこともある女優のシャーリーズ・セロンが、先日の俳優ティモシー・シャラメのバレエやオペラに対する「軽率」な発言を批判した。ティモシーがバレエやオペラを「誰も気にかけていないのに何とか存続させようとしている」分野と呼んだことで炎上した一件について、女優になる前にバレリーナを夢をケガで断念したシャーリーズは、映画業界はAIに脅かさ