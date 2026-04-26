モデルの滝沢眞規子が25日までにInstagramを更新。自宅を掃除する姿を写真で披露すると、ファンから「素敵」「尊敬でしかないです！」といった声が集まった。【写真】滝沢眞規子、大豪邸の外壁を掃除中滝沢が「午前中の運動終了w」と投稿したのは自宅で撮影されたオフショット。複数公開されている写真や動画には、自ら脚立に登り、ホースからの水を使って築23年となる自宅の壁を磨く様子が記録されている。投稿の中で滝沢は