タレントのアグネス・チャンが25日にInstagramを更新。誕生日を迎えた実姉との2ショットを公開すると、ファンから「お顔がそっくり」「お姉様も美人ですね」といった反響が寄せられた。【写真】アグネス・チャン、そっくり実姉との2ショット今年8月に71歳となるアグネスが「今日は姉の誕生日。今夜は親戚が集まって祝いました」と投稿したのは姉との2ショット。写真には、そっくりの2人が笑顔で寄り添う様子が収められている。