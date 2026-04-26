将棋の藤井聡太名人＝竜王、王位、棋聖、棋王、王将＝に糸谷哲郎九段が挑戦する第８４期名人戦七番勝負第２局が２６日、青森・青森市「ホテル青森」で前日から指し継がれた。先手の藤井が８９手で勝利した。一度もリードを離すことはなかったが「全体として形勢判断が難しい局面が多かった」と謙虚に振り返った。シリーズ通算成績は２勝０敗。次局に向け「一手一手考えて、よい将棋が指せるように頑張りたい」と意気込んだ。