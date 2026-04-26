◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権京都の開幕週を飾るマイル重賞は１８頭で争われ、３番人気に支持されたウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は見せ場も作れず、まさかの１３着に大敗した。２走前のＧ１・マイルＣＳでは３着に好走。前走の東京新聞杯・Ｇ３は不利を受けながら３着に好走したが、２５年の東京新聞杯以