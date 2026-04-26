元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが、へそチラのデニムコーデでの“推し活”ショットを公開した。山本アナは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「愛してやまないａｅｓｐａのライブへ前回の代々木よりさらにパワーアップしてた！東京ドームだから音も良くてめちゃくちゃよかった！」と記し、韓国の４人組ガールズグループ「ａｅｓｐａ」のライブが行われた東京ドームで、へそがチラリとのぞく、ショート丈のト