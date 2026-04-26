２３日、屯渓老街で徽筆（黄山地方の筆）を試すフランス人観光客。（黄山＝新華社配信／施亜磊）【新華社黄山4月26日】中国安徽省黄山市の屯渓老街は、夜のとばりが下りるとまばゆい明かりに包まれる。世界複合遺産の黄山の麓にたたずむ千年の街並みは、夜の光の中で活気を放ち、国内外の人々がナイトツーリズムやレジャーを楽しむ人気の観光目的地となっている。夜の観光を楽しんでいたフランス人観光客は「夕暮れ時に散歩す