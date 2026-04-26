米男子プロバスケットリーグＮＢＡブルズの河村勇輝が２６日、都内でジュニアクリニックを行った。小学１〜３年生１７人にドリブル、ハンドリングなどの基礎をレクチャーした。ミニゲームも行われ、華麗なドリブルを披露する場面もあった。２年ぶりに子供たちと交流する機会となり、「子供たちに少しでもバスケットの素晴らしさだったり、スポーツの素晴らしさを感じてもらえればいいなと思っていた。僕自身も、彼らが楽しくバス