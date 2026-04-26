◆第２２回亀岡市ラグビー祭同大４０―４０立命大（２６日・サンガスタジアムｂｙＫＹＯＣＥＲＡ）同大が終盤に意地を見せた。２６―１４で前半をリードして折り返したものの、後半４連続トライ（３ゴール）を献上。だが、２６―４０で迎えた後半３８分、フランカー西本龍太（２年）＝報徳学園＝がトライ（ゴール成功）を挙げ７点差に。終了間際の４０分、怒とうの連続攻撃で、途中出場のＳＨ石黒春輝（３年）＝茗渓学園＝が中