１６日、河北省柏郷県の漢ボタン園で花を楽しむ観光客。（邢台＝新華社配信／陳雷）【新華社石家荘4月26日】中国河北省邢台（けいだい）市柏郷県の漢ボタン園で5月10日まで、ボタン祭りが開かれている。さまざまな品種のボタンが競うように咲き、大勢の観光客でにぎわった。期間中は、野外演劇の上演や中国の伝統衣装「漢服」姿で練り歩くパレードや、健康増進のためのサイクリング、詩を詠む「牡丹詩会」などの催