◇バレーボール・大同生命SVリーグ女子プレーオフ決勝第2戦（2026年4月26日横浜BUNTAI）2戦先勝方式の第2戦はレギュラーシーズン（RS）2位で1勝のSAGA久光が、2連覇を狙うRS4位の大阪Mを3―0で下し、初のSVリーグ制覇を成し遂げた。中島や北窓の強打などでストレートで圧倒した。21年東京五輪女子代表監督などを務めた中田久美監督が「経験したことを伝えたい」という思いを胸に、指揮官としては10季ぶりにチーム復帰。優