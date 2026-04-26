覆面ライターが、番組出演者の素顔に迫る番組『ライターズ！』（日本テレビ系）。26日の放送（深2：30）は、放送中のドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜後10：30）に出演中の仁村紗和が登場する。きょう26日に第3話を放送、5月3日に第4話の放送を控える同作の見どころや、自身が演じるキャラクターへの思い、舞台裏エピソードなどを語った。その内容を記事でもお届けする。【場面写真】ドキドキ！キッチンで急接