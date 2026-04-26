【ヨハネスブルク＝高木文一】ＡＰ通信によると、西アフリカのマリで２５日、イスラム過激派などが首都バマコの空港など複数の都市を攻撃した。軍事政権は１６人が負傷したと発表した。軍事政権は声明で、大規模な掃討作戦を実行し、「状況は制御下にある」と説明した。ＡＰによると、国際テロ組織「アル・カーイダ」系列の「イスラムとムスリムの支援団（ＪＮＩＭ）」が、遊牧民トゥアレグの武装集団との共同作戦を開始したと