◎ソフトバンク若田部投手コーチは腰を押さえながらグラウンドに登場し一言。「腰痛で抹消。長期再調整希望。ヘルナンデスが代わりにベンチ」。快方を願っております。◎DeNAの相川監督は試合前練習に現役時代と同じ、ユニホームの裾を膝下で折り返すオールドスタイルで登場。「（昨日）負けたので」。流れを変えたかったですが…◎巨人・大勢は、この日から1軍復帰した吉川を見つけ「尚輝さんがいない間、選手会の仕事いっ