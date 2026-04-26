将棋の第84期名人戦七番勝負第2局は4月26日、青森県青森市の「ホテル青森」で2日目の対局が行われ、藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の糸谷哲郎九段（37）に89手で勝利した。この結果、シリーズ成績は藤井名人の2勝0敗となり、名人位防衛と4連覇へ向けて大きく前進した。【映像】ガッツリ！藤井名人と糸谷九段の夕食メニュー「みなとまち・あおもり誕生400年」を記念し、昭和54年以来47年ぶりに青森