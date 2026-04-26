大規模リニューアル中の大阪駅前の複合商業施設・LINKS UMEDA（リンクス梅田）は、8Fレストランフロア「LINKS DINING（リンクスダイニング）」の新店舗が順次リニューアルオープンする。約20店舗が新しくなる。【画像多数】LINKS UMEDAに新しく登場するグルメの数々「LINKS DINING」は、梅田エリア最大級のレストランフロアとして、和洋中・多国籍・カフェなど多彩なグルメがそろう。LINKS UMEDAの開業から6年を迎え、「EVOLUT