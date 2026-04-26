アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場で25日、31歳の男が発砲し、トランプ大統領は会場から退避させられました。男の身柄は拘束され、トランプ大統領にけがはありませんでした。ワシントンのホテルで開かれていたホワイトハウス特派員の夕食会で、トランプ大統領が歓談していたところ、ロビーで金属探知機を突破した男が銃を発砲する事件がありました。トランプ夫妻はシークレット・サービスによって退避させられ、