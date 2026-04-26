Crystal Kayが、韓国のR&Bシンガー yoonmiraeを客演に迎えた新曲「Only One feat. yoonmirae」を5月8日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真と新たなアーティスト写真も公開された。 （関連：Crystal Kay、愛に満ちた40歳の誕生日ライブJO1 金城碧海、Zeebra、Mummy-D……豪華ゲスト満載の煌びやかな一夜に） Crystal Kayとyoonmiraeは長年の友人関係にあり、英語、日本語、韓国語で歌う今