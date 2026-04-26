「いしかわ県民スポーツの日」の26日、石川県金沢市では、2025年、現役を引退した元小結・遠藤の北陣親方がトークショーに登壇し、ふるさとへの想いを語りました。北陣親方はオープニングイベントのトークショーで、現役時代には語られなかったエピソードを披露しました。◇北陣親方…（現役時代はあまり笑顔が見られなかった印象があったが、あえてだったのか？）「隙を見せないようにと、あえて笑わないよ本うにというか、ヘラヘ