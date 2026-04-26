タッカーは思うような成績を残せていない(C)Getty Imagesカブスは現地時間4月24日より、敵地でのドジャース3連戦を戦っている。初戦は終盤に逆転に成功し4-6で勝利。25日の2戦目は、ドジャース打線が気を吐き4-12と大差で敗れている。【動画】片手で持っていった…村上の圧巻の11号アーチシーンドジャース戦初戦まで3カードに渡り9連勝を飾り、ナ・リーグ2位（25日現在）につけるなど、好スタートを切ったカブス。オフには、昨