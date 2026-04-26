「いしかわ県民スポーツの日」の26日、金沢市では、去年、現役を引退した元小結・遠藤の北陣親方がトークショーに登壇し、ふるさとへの想いを語りました。北陣親方はオープニングイベントのトークショーで現役時代には語られなかったエピソードを語りました。北陣親方Q現役時代はあまり笑顔が見られなかった印象があったが、あえてだったのか？「隙を見せないようにとあえて笑わないようにというかヘラヘラしないようにしていた。