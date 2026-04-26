◆パ・リーグ楽天０―３西武（２６日・楽天モバイル最強）楽天は西武に延長戦で敗れ、２連敗を喫した。ハイレベルな投手戦だった。楽天は早川、西武は平良が先発。初回に２三振を奪う好スタートを切ると、波に乗った。１４０キロ台中盤の直球にスライダーやチェンジアップを交えて、打者を翻弄（ほんろう）。８回５安打無失点、９奪三振の快投だった。好投の早川を援護したい打線は平良に苦しむ中で、好機が訪れたのは両チ