鹿島は２６日、明治安田百年構想リーグ第１３節東京Ｖ（２９日、味スタ）に向けた非公開練習を行った。＊＊＊ＧＷを迎えるにあたり、百年構想リーグも連戦に突入となる。鹿島は前節の柏戦（１〇０）から中４日で東京Ｖ戦へ。その後も中３日で町田戦（３日、メルスタ）、中２日で水戸戦（６日、メルスタ）、中３日で横浜ＦＭ戦（１０日、日産）と続く。鬼木監督は「どこかで、とは思っている」とスタメンを大きく入れ