◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―０広島（２６日・甲子園）広島は今季４度目の完封負けで、引き分けを挟んで３連敗を喫した。８試合連続の２得点以下。７回２安打１失点の栗林を援護することができなかった。辰見が２番で移籍後初スタメン。５番に菊池、６番に大盛を並べた。佐々木、坂倉らを外して打線を組み替えたが、苦手の阪神・大竹にまたも好投を許し、このカード通算１６勝目を献上した。栗林は４回の佐藤輝のソロに泣いた