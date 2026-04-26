◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―０広島（２６日・甲子園）阪神が連敗を２で止め、藤川球児監督が通算１００勝を達成した。１６７試合での到達は、巨人・原辰徳と並び、セ・リーグの歴代指揮官では最速となった。就任２年目の球児監督が常々、口にする言葉がある。「健康で帰ってくるだけ。みんな同じです。段階を上げながらですから、いい表情でマウンドから帰ってきて、また休養して次につなげる」。現役時代に１０連投で１０